Начерти квадрат, площадь которого равна 9см квадрате. Начерти окружность, радиус которой равен стороне квадрата.

Математика
Начерти квадрат, площадь которого равна 9см квадрате. Начерти окружность, радиус которой равен стороне квадрата.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S(квадрата)=а^2, значит а^2=9 а=3 (см) - сторона квадрата _______________ Радиус окружности = 3 см
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