Начерти квадрат, площадь которого равна 9см квадрате. Начерти окружность, радиус которой равен стороне квадрата.
Математика
Начерти квадрат, площадь которого равна 9см квадрате. Начерти окружность, радиус которой равен стороне квадрата.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S(квадрата)=а^2, значит а^2=9 а=3 (см) - сторона квадрата _______________ Радиус окружности = 3 см
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