Изюм получается в процессе сушки винограда. Сколько килограммов винограда потребуется для получения 6 килограммов изюма, если виноград содержит 90 % воды, а изюм содержит 5 % воды?
Алгебра
Изюм получается в процессе сушки винограда. Сколько килограммов винограда потребуется для получения 6 килограммов изюма, если виноград содержит 90 % воды, а изюм содержит 5 % воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Сделать ПОЛНЫЙ синтаксический разбор предложения. От неожиданности метелица прыснул ещё громче, и оба они хохотали так несколько минут.
Другие предметы
Согласен ли ты? Написать да или нет? 1.Дикие животные зимой нуждаются в заботе и охране со стороны людей? 2.Семена тыквы и подсолнечника для пр...
Математика