Приведите примеры приспособленности организмов к обитанию в данной середе : водн??я среда, наземно-воздушная, почва, организменная. (Дайте, пожалуйста, краткий ответ)

Биология

Приведите примеры приспособленности организмов к обитанию в данной середе : водн??я среда, наземно-воздушная, почва, организменная. (Дайте, пожалуйста, краткий ответ)

Автор: Гость