Приведите примеры приспособленности организмов к обитанию в данной середе : водн??я среда, наземно-воздушная, почва, организменная. (Дайте, пожалуйста, краткий ответ)
Биология
Приведите примеры приспособленности организмов к обитанию в данной середе : водн??я среда, наземно-воздушная, почва, организменная. (Дайте, пожалуйста, краткий ответ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)обтекаемая форма тела 2)ноги ,крылья 3)спослбность переваривать жесткую пищу 4)способность к делению
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