Составить 4 вопроса на английском к тексту на первом фото и 4 вопроса к тексту на втором фото .ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!Пожалуйста !!!!!Дам 30 баллов !!!!

Английский язык

Составить 4 вопроса на английском к тексту на первом фото и 4 вопроса к тексту на втором фото .ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!Пожалуйста !!!!!Дам 30 баллов !!!!

Автор: Гость