Составить 4 вопроса на английском к тексту на первом фото и 4 вопроса к тексту на втором фото .ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!Пожалуйста !!!!!Дам 30 баллов !!!!
Английский язык
Составить 4 вопроса на английском к тексту на первом фото и 4 вопроса к тексту на втором фото .ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!Пожалуйста !!!!!Дам 30 баллов !!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
What does Mariya try to watch? What TV programmes Mariya doesnt like? What will they watch first of all at Saturday? Why quize-programmes are very usefull in Mariyas opinion?
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