Сравнить:18ц78кг...1т878кг
Математика
Сравнить:18ц78кг...1т878кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Превращаем в кг 18ц78кг=1878кг , 1т878кг=1878кг так что они равны
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