Изложение подвиг русской женщины
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Изложение подвиг русской женщины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды одна русская женщина убиралась по дому ,скот кормила . Решила вода перенести в дом . Шла она очень долго и наконец пришла . Набрала воды и пошла обратно в избу . Шла шла и встретила муженька тот не захотел помогать . Встретила другого не помог .Идет и прям ей на встречу выбегает конь , так она его на скаку остановила . Подбежал муженек и сказал : Чем я могу вас отблагодарить . Та ему отвечает :Поможете дотащить воду до избы ? Тот согласился . Приехали они домой и стали чай пить . Не даром в русской пословице говорится: русская женщина коня на скаку остановит .
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