Какой глагол спрягается не так ,как другие ? а)опоясать б)плясать в)сосать г) тесать д)чесать
Русский язык
Какой глагол спрягается не так ,как другие ? а)опоясать б)плясать в)сосать г) тесать д)чесать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-моему. Опоясать сов. вид. Все остальные слова несов.вида. Может быть ,поэтому опоясать склоняется в форме будущего времени. другие слова - в настоящем. 2. во всех словах есть чередование с\\ш чесать- чешу, плясать- пляшу, писать-пишу .Чередования с\\ш нет в слове сосать -сосу.
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