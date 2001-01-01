Заполните таблицу пожалуйста!!!! заранее спасибо
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Заполните таблицу пожалуйста!!!! заранее спасибо
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Гость:
господа 3 крестьяни 1 горожани 2
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