Заполните таблицу пожалуйста!!!! заранее спасибо

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Заполните таблицу пожалуйста!!!! заранее спасибо
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Гость:
господа 3 крестьяни 1 горожани 2
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