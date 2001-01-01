Определи падеж м склонение имен существительных До деревни ,по дороге, в воздухе, ??а спуске, на телеге,в карете,ветка черемухи,в роще,на опушке,на ели,письмо от Тани,привет от бабушки,послание от дедушки
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Определи падеж м склонение имен существительных До деревни ,по дороге, в воздухе, ??а спуске, на телеге,в карете,ветка черемухи,в роще,на опушке,на ели,письмо от Тани,привет от бабушки,послание от дедушки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До деревни - родительный падеж по дороге - дательный падеж В воздухе - предложный падеж на спуске - преджоный падеж на телеге - предложный падеж В карете - предложный падеж ветка черемухи - родительный падеж В роще - предложный падеж на опушке - предложный падеж на ели - предложный падеж письмо от Тани - родительный падеж привет от бабушки - родительный падеж послание от дедушки - родительный падеж
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