Цветы на школьном участке требуют ухода и поливки, поэтому Саша уже несет полное ведро воды, которое весит 10 килограммов. Это же ведро, но наполненное до половины, весит 6 килограммов. Сколько весит пустое ведро?
Математика
Цветы на школьном участке требуют ухода и поливки, поэтому Саша уже несет полное ведро воды, которое весит 10 килограммов. Это же ведро, но наполненное до половины, весит 6 килограммов. Сколько весит пустое ведро?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10:2=5. 6-5=1 кг весит ведро
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