Цветы на школьном участке требуют ухода и поливки, поэтому Саша уже несет полное ведро воды, которое весит 10 килограммов. Это же ведро, но наполненное до половины, весит 6 килограммов. Сколько весит пустое ведро?

Математика

Цветы на школьном участке требуют ухода и поливки, поэтому Саша уже несет полное ведро воды, которое весит 10 килограммов. Это же ведро, но наполненное до половины, весит 6 килограммов. Сколько весит пустое ведро?

Автор: Гость