Срочно решить 4 задачи!!! Помогите поес

Химия
Срочно решить 4 задачи!!! Помогите поес
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(H2SO4)=1*2+32+4*16=98(г) n=0,1 моль N=n*Na, где Na- число Авагадро = 6.02*10^23 г/моль N=0,1*6.02*10^23=0.6*10^23(молекул) m=n*M=0.1*98=9,8 (г) M(SiO2)=28+2*16=60(г/моль) n=m/M=6/60=0,1(моль) N=n*Na=0.1*6.02*10^23=0.6*10^23(молекул) n=N/Na n(PH3)=12.04*10^23 / 6.02*10^23=2 (моль) M(PH3)=31+3*1=34 (г/моль) m=n*M=2*34=68 (г)
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