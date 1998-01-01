Изложение театр марионеток

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С начала XX века в Москве существовал Театр марионеток, корни которого, по сей день удалось сохранить в Московском детском театре марионеток, утвержденном, как государственное учреждение культуры Постановлением Правительства Москвы в 1998 году. Маленький, но очень уютный театр, в репертуаре которого спектакли для детей от 2 лет. Концепция развития театра строится на индивидуальном подходе к каждому ребенку как зрителю, в создании атмосферы, где куклы непосредственно общаются с ребенком, помогая ему самостоятельно принимать правильное решение. До представления с детьми занимаются опытные аниматоры и артисты в ростовых куклах, давая возможность ощутить теплую, доброжелательную атмосферу, окружающую маленьких зрителей. Спектакли для взрослой аудитории идут на двух языках (русский, французский): по рассказам А.П. Чехова - "Осколки"; "История одного солдата" И. Стравинского – Ж.Рамю.; "Роза, Рыцарь и Поэт" - по картинам Ж.Куртенза, "Сорочинская ярмарка" по повести Н.В.Гоголь. Все спектакли проходят без антракта. Может что-то подойдёт...