Измени одним словом: 1. Душистый лесной цветок с белыми бубенчиками. 2. Все, что мы г??ворим, пишем, читаем.

Русский язык
Измени одним словом: 1. Душистый лесной цветок с белыми бубенчиками. 2. Все, что мы г??ворим, пишем, читаем.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)ландыш(не уверена) 2)речь(устная, письменная)
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