Ход военных действий в войне в Нидерландах
История
Ход военных действий в войне в Нидерландах
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События испано-нидерландской войны 1566 г. — начало иконоборческого движения; 1567 г. — вступление испанской армии в Брюссель; 1572 г. — начало военных действий между Нидерландами и Испанией; 1579 г. — подписание Утрехтской унии; 1588 г. — создание Республики Соединенных провинций.
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