Складіть і запишіть діалог у "Незнайомому місті"

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Складіть і запишіть діалог у "Незнайомому місті"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Доброго дня,пане! -Доброго! -Ви мені не підкажете як пройти до тітки Марії? -Так! Ходімо,я вас проведу. -Я вам дуже вдячна. -А як вас звати? -Мене звати...(твоє ім'я напишеш) -А мене Роман. -Я тут в місті перше,і воно мені незнайоме. -А ось і будинок тітки! -Я вам дуже вдячна! -До зустрічі! -Бувай!
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