Складіть і запишіть діалог у "Незнайомому місті"

Гость: Гость:

-Доброго дня,пане! -Доброго! -Ви мені не підкажете як пройти до тітки Марії? -Так! Ходімо,я вас проведу. -Я вам дуже вдячна. -А як вас звати? -Мене звати...(твоє ім'я напишеш) -А мене Роман. -Я тут в місті перше,і воно мені незнайоме. -А ось і будинок тітки! -Я вам дуже вдячна! -До зустрічі! -Бувай!