Измерение прямоугольного параллелепипеда 2 м 12 дм 65 см найдите его объем и выразите его в кубических метрах

Математика
Измерение прямоугольного параллелепипеда 2 м 12 дм 65 см найдите его объем и выразите его в кубических метрах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65×12=70 70×2=140 140:2
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