Замените выделенные слова синонимичными им фразеологизмами . Определите , каким членам предложений являются фразеологизмы . 1 Змей Горыныч унёс царевну далеко. 2 Девочка сильно покраснела. 3 Ребята чувствуют себя на катке хорош...
Русский язык
Замените выделенные слова синонимичными им фразеологизмами . Определите , каким членам предложений являются фразеологизмы . 1 Змей Горыныч унёс царевну далеко. 2 Девочка сильно покраснела. 3 Ребята чувствуют себя на катке хорошо. Ученик прочитал книгу до конца .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Змей Горыныч унёс царевну за тридевять земель. 2 Девочка покраснела до корней волос. 3 Ребята чувствуют себя на катке как рыба в воде. Ученик прочитал книгу от корки до корки. В предл. являются обстоятельством
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы