Заблаговременные меры при метели
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Заблаговременные меры при метели
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Гость:
1 Плотно закройте окна, двери, чердачные люки и вентилиционные отверстия. 2 Стёкла окон оклейте бумажными лентами, закройте ставнями, щитками. 3 Подготовке двух суточный запас еды, воды, запас медикаментов, средств освещения( фонари, свечи), радиоприёмник на батарейках. 4 Уберите с балконов и подоконников вещи которые могут быть захвачены сильным порывом ветра. 5 Включительно радиоприёмники и телевизоры по ним может идти новая важная информация.Подготовтесь к возможному отключению электричества. 6 Переберитесь в более крепкое здание. Подготовте инструмент для вычищения снега. УДАЧИ!
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