Измерять площадь, примирять шалунов, июльская косьба,проредить морковь зарядить ??ужьё, завистливый взгляд, быть старожилом,сторожить огород, cобытия развиваются, знамёна развеваются, посветить фонарём, посвятить стихотворение ...

Гость: Гость:

Изм(е и)рять пр. слово мерить, прим(и е)рять пр. слово мир, ко(с з)ьба пр. слово косить, прор(и е)деть пр. слово редит, морко(в' ф') пр. слово морковка, зарядить пр. слово зарядка, понял(а) как? если нет, то подумай хорошенько!