Поставьте сказуемое в прошедшее время, согласуя его с подлежащим. 1. группа студе??тов-первокурсников заниматься в спортзале 2.сто сорок один депутат участвовать в работе сессии 3. три заявления о приеме на работу лежать на...
Русский язык
Поставьте сказуемое в прошедшее время, согласуя его с подлежащим. 1. группа студе??тов-первокурсников заниматься в спортзале 2.сто сорок один депутат участвовать в работе сессии 3. три заявления о приеме на работу лежать на столе 4.кто, как не сама природа, демонстрировать нам совершенство 5. кто из них пойти на сплав
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)занимаются 2)участвуют 3)лежат 4)демонстрирует 5)пойдёт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В коробке 6 белых, 6 красных и 2 синих шара Достаётся 6 Найти вероятность: 1. Все шары белые 2. Среди извлечённых нет ни одного белого 3....
Математика
1. Отрезки АВ и СD пересекаются в точке О и точкой пересечения делятся пополам. АО = 25 см, СD = 62 см, а периметр треугольника AOC равен 102 см. Н...
Английский язык
Українська мова