Поставьте сказуемое в прошедшее время, согласуя его с подлежащим. 1. группа студе??тов-первокурсников заниматься в спортзале 2.сто сорок один депутат участвовать в работе сессии 3. три заявления о приеме на работу лежать на...

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Поставьте сказуемое в прошедшее время, согласуя его с подлежащим. 1. группа студе??тов-первокурсников заниматься в спортзале 2.сто сорок один депутат участвовать в работе сессии 3. три заявления о приеме на работу лежать на столе 4.кто, как не сама природа, демонстрировать нам совершенство 5. кто из них пойти на сплав

Автор: Гость