Изобразите отрезок (закрытый промежуток) и выпишите целые числа из этого отрезка
Математика
Изобразите отрезок (закрытый промежуток) и выпишите целые числа из этого отрезка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) OA, OB, OC, OD, AC, BD, AD б) MP, EF, ES, EK, EN, KN, KM, KF, NP, NS, MN, KP Вот и все проще простого
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