НЕ ЗНАЕТЕ НЕ ПИШИТЕ!!!Напишите пожалуйста сочинение по картине ДЕВУШКА С КУВШИНОМ Не из интернета!!!УМОЛЯЮ!!!ГРАмотное сочинение

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Образ русской женщины-крестьянки занимал художника еще с ученических лет. Среди ранних работ Архипова встречаются такие проникновенные, с удивительной реалистической силой написанные небольшие этюды, как «Старуха с прялкой», «Старуха с мешком на коленях», а также жанровые картины, посвященные житейским будням и безрадостной доле женщины-крестьянки царской России («Посещение больной», «Пересуды», «Поденщицы на чугунолитейном заводе» и другие). Но только в советскую эпоху художник всецело посвятил себя этой задаче и образ женщины-крестьянки занял первенствующее место в искусстве Архипова. С молодой энергией, с настойчивостью и упорством исканий, свойственными всегда художнику, пишет он красочные, жизнерадостные портреты цветущих, веселых крестьянок, одетых в пестрые, нарядные ситцы, полных нерастраченных сил, здоровья и душевного равновесия. Одними из лучших в серии названных портретов являются «Девушка с кувшином» и «Крестьянка в зеленом фартуке», принадлежащие Государственной Третьяковской галерее. Лицо «Девушки с кувшином» нельзя назвать красивым, но оно привлекает молодостью и жизнерадостностью. На девушке яркая одежда, делающая праздничным весь ее облик. Оранжевая кофта, розовый передник и красная юбка дают очень красивое сочетание горячих, пылающих цветов. Цвета эти звучат еще сильнее, подчеркнутые темным пятном стены и интенсивной голубизной эмалированной чашки, которую держит крестьянка. Прекрасно написаны нитка бус и полива глиняного кувшина. Пышные рукава кофты, широкая юбка скрывают линии фигуры, но форма выявлена, и очень пластично, объемно написаны лицо и шея. Броская красочность портрета оправдана и закономерна. Она один из компонентов раскрытия образного содержания. Художника радует облик цветущей деревенской девушки с уверенным и смелым взглядом, покоряющей своей непосредственностью и жизнерадостностью. Она для него – олицетворение силы, здоровья и светлого будущего народа, пробудившегося к активной и свободной жизни.