. Парашютист весом 720 Н спускается с раскрытым парашютом. При этом сила сопротивле??ия воздуха и равнодействующая сил равны
Физика
. Парашютист весом 720 Н спускается с раскрытым парашютом. При этом сила сопротивле??ия воздуха и равнодействующая сил равны
Ответ(ы) на вопрос:
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сила сопротивления воздуха 720 Н равнодействующая сил равна 0
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