. Парашютист весом 720 Н спускается с раскрытым парашютом. При этом сила сопротивле??ия воздуха и равнодействующая сил равны

Физика

. Парашютист весом 720 Н спускается с раскрытым парашютом. При этом сила сопротивле??ия воздуха и равнодействующая сил равны

Автор: Гость