. Парашютист весом 720 Н спускается с раскрытым парашютом. При этом сила сопротивле??ия воздуха и равнодействующая сил равны

Физика
. Парашютист весом 720 Н спускается с раскрытым парашютом. При этом сила сопротивле??ия воздуха и равнодействующая сил равны
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сила сопротивления воздуха 720 Н равнодействующая сил равна 0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Сочинение на английском на тему мой школьный день
Ответить
Русский язык
149 номер помогите сделать срочно надо,
Ответить
Математика
Пользуясь цифрами 0; 2; 7, запишите все трехзначные числа,которые делятся на число: 1) 2; 2)5
Ответить
Другие предметы
Подберите подходящие предметы к этим определениям.Холодный-снег,лёд.....?Горячий-........,?Острый-......?Добрый-.......?Злой-........?Сладкий-........
Ответить
География
4-5КЛАСС ГЕОГРАФИЯ!!! НУЖНО НАЙТИ ДОЛГОТА И ШИРИНУ ВУЛКАНА ВЕЗУВИЙ , ДЖОМО-МУНГМА,ЯК??ТСК, ВИКТОРИЯ ВОДОПАД !!! Очень нужно! Умоляю !!!! Выражать в...
Ответить