Пользуясь цифрами 0; 2; 7, запишите все трехзначные числа,которые делятся на число: 1) 2; 2)5
Математика
Пользуясь цифрами 0; 2; 7, запишите все трехзначные числа,которые делятся на число: 1) 2; 2)5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Числа которые делятся на 2: 270,702,720 2)Числа, которые делятся на 5: 720
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