Подберите подходящие предметы к этим определениям.Холодный-снег,лёд.....?Горячий-........,?Острый-......?Добрый-.......?Злой-........?Сладкий-.....?Белый-.......?Написать по 3 слова к каждому определению.

Другие предметы
Подберите подходящие предметы к этим определениям.Холодный-снег,лёд.....?Горячий-........,?Острый-......?Добрый-.......?Злой-........?Сладкий-.....?Белый-.......?Написать по 3 слова к каждому определению.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лёд-белый холодный горячий-чай суп пирог острый-угол карандаш  добрый-друг папа дядя злой-сосед брат учитель сладкий-пирог  чай сок белый-лист крем  ссори если что то не правильно 
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