Подберите подходящие предметы к этим определениям.Холодный-снег,лёд.....?Горячий-........,?Острый-......?Добрый-.......?Злой-........?Сладкий-.....?Белый-.......?Написать по 3 слова к каждому определению.

Другие предметы

Подберите подходящие предметы к этим определениям.Холодный-снег,лёд.....?Горячий-........,?Острый-......?Добрый-.......?Злой-........?Сладкий-.....?Белый-.......?Написать по 3 слова к каждому определению.

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