149 номер помогите сделать срочно надо,
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149 номер помогите сделать срочно надо,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сергей Есенин родился 3 октября 1895 года. В 1925 году поэт Есенин умер. Альберт Эйнштейн родился 14 марта 1879 года. Эйнштейн получил Нобелевскую премию в 1922 году. Ван Гог родился 30 марта 1853 года .В 1861 году в России была проведена реформа, отменившая крепостное право.
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