Среди европейских государств лишь Великобритания и Россия были заинтересованы в сохранении легитимного порядка. Объясните почему.

История

Среди европейских государств лишь Великобритания и Россия были заинтересованы в сохранении легитимного порядка. Объясните почему.

Автор: Гость