Среди европейских государств лишь Великобритания и Россия были заинтересованы в сохранении легитимного порядка. Объясните почему.

История
Среди европейских государств лишь Великобритания и Россия были заинтересованы в сохранении легитимного порядка. Объясните почему.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лидеры этих государств придерживались политической линии, направленной на ликвидацию причин, порождающих революции.
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