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Известно, что 3.1lt;√10lt;3.2 Оцените: А) - √10
Алгебра
Известно, что 3.1lt;√10lt;3.2 Оцените: А) - √10
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 3.1<√10<3.2 - 3,2 < - √10 < - 3,1
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