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Нужно из 5 двоек составить пример чтобы получился ноль
Математика
Нужно из 5 двоек составить пример чтобы получился ноль
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Гость:
2+2-2-2*2=0 вот так вот
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