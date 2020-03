С какими в-ми реагирует гидроксид натрия

Гость: Гость:

1. C кислотами: NaOH + NCl = NaCl + H2O 2. С кислотными оксидами: 2NaOH + CO2 => Na2CO3 + H2O 2NaOH + SO2 => Na2SO3 3. С солями тяжелых металлов: СuCl2 + 2NaOH=> Cu(OH) + 2NaCl 4. C амфотерными оксидами которые обладают как основными, так и кислотными свойствами, и способностью реагировать с щелочами, как с твёрдыми при сплавлении: ZnO + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2O 5. С неметаллами: 4Р + 3NaOH + 3Н2О → РН3 + 3NaH2РО2. 3S + 6NaOH → 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O 6. C галогенами: 2NaOH + Cl2 → NaClO + NaCl + H2O(дисмутация хлора) 6NaOH + 3I2 → NaIO3 + 5NaI + 3H2O 7. С металлами: Гидроксид натрия вступает в реакцию с алюминием, цинком, титаном. Он не реагирует с железом и медью (металлами, которые имеют низкий электрохимический потенциал) . Алюминий легко растворяется в едкой щёлочи с образованием хорошо растворимого комплекса — тетрагидроксиалюмината натрия и водорода: 2Al + 2NaOH + 6H2O → 3H2↑ + 2Na[Al(OH)4]