Помогите ЧЕМ МОЖЕТЕ !!!!!!!!!
История
Помогите ЧЕМ МОЖЕТЕ !!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я в 4 классе пётр 1 ввёл европейскую моду и новую форму войскам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Какой политический лидер прошлого или современности вам интересен больше других ? Попытайтесь , опираясь на комплекс факторов , перечисленных М. Г....
Математика
Поезд прошёл 352км .Первые 3ч он шёл со скоростью 48км/ч. Остальную часть пути поезд п??ошёл за 4ч . С какой скоростью поезд прошёл остальную часть...
Русский язык
Вот почти над самой головою послышалась звонкая барабанная трель.над самой над-предлог а самой какая часть речи?