Сделайте пож морфологический разбор союза чтобы срочно!!!!! спасибо заранее
Русский язык
Сделайте пож морфологический разбор союза чтобы срочно!!!!! спасибо заранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Чтобы - союз. 2) подчинительный, обстоятельственный (цели) 3) простой Служит для связи частей сложноподчиннённого предложения.
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