Известно,что А= -100,b=180,с= -125.Вычислите значения выражения: А) а+b+c; Б) а-b+с; В)а-b-с Срочнноооо
Математика
Известно,что А= -100,b=180,с= -125.Вычислите значения выражения: А) а+b+c; Б) а-b+с; В)а-b-с Срочнноооо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) а+b+c;-100+180-125=-45;/// Б) а-b+с;-100-180-125=-405;/// В)а-b-с; -100-180+125=-155
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В бригаде рабочих каждый владеет специальностью слесаря или электрика,причём 30-с??ециальностью слесаря,20-электрика,а 7-обеими специальностями. Ск...