Известно,что А= -100,b=180,с= -125.Вычислите значения выражения: А) а+b+c; Б) а-b+с; В)а-b-с Срочнноооо

Математика
Известно,что А= -100,b=180,с= -125.Вычислите значения выражения: А) а+b+c; Б) а-b+с; В)а-b-с Срочнноооо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) а+b+c;-100+180-125=-45;/// Б) а-b+с;-100-180-125=-405;/// В)а-b-с; -100-180+125=-155
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Пожалуйста помогите решить систему управлений: 3х+у=1 х+1/3-у/5=2
Ответить
Химия
Расставьте коэффициенты so2
Ответить
Русский язык
Синтаксический разбор предложения. Я поднял голову, чтобы лучше их рассмотреть.
Ответить
Математика
В бригаде рабочих каждый владеет специальностью слесаря или электрика,причём 30-с??ециальностью слесаря,20-электрика,а 7-обеими специальностями. Ск...
Ответить
Русский язык
Проверьте текст на орфографию пожалуйста. У меня есть младший брат Денис. Я его о??ень люблю. Он младше меня на семь лет - ему сейчас пять. Мне к...
Ответить