Пожалуйста помогите решить систему управлений: 3х+у=1 х+1/3-у/5=2

Алгебра
Пожалуйста помогите решить систему управлений: 3х+у=1 х+1/3-у/5=2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х+у=1 х+1/3-у/5=2 у=1-3х  5х+5-3у=30 5х+5-3(1-3х)=30  5х+5-3+9х=30   14х=28     х=2 у=1-3×2  у=-5
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