Известно что а и б отрицательные целые числа причем А меньше Б сравните -а и-б
Математика
Известно что а и б отрицательные целые числа причем А меньше Б сравните -а и-б
Ответ(ы):
Гость:
Если a < b, значит, -a > -b.
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