Зачем яйцеклетке кортикальные гранулы

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КОРТИКАЛЬНЫЕ ТЕЛЬЦА специфические органоиды яиц животных, располагающиеся в поверхностном (кортикальном) слое цитоплазмы. В зависимости от консистенции содержимого К. т. наз. кортикальными гранулами или альвеолами. Обнаружены у кольчатых червей, двустворчатых моллюсков, ракообразных, иглокожих, к ишечно дышащих, ланцетника, круглоротых, у осетровых и костистых рыб, земноводных, пресмыкающихся и млекопитающих. К. т. округлые или овальные, иногда неправильной формы, диам. от 0,5—2 мкм (гранулы иглокожих и млекопитающих) до 5— 40 мкм (альвеолы костистых рыб) . Содержат кислые или нейтральные полисахариды и белки. Развиваются из пузырьков комплекса Гольджи в период большого роста ооцита. ВОТ ЗДЕСЬ ОТВЕТ - При активации яйца выделяют своё содержимое под оболочку, участвуя, т. о. , в образовании перивител-линового пространства.