Какова масса тела, если его вес равен 600H?
Физика
Какова масса тела, если его вес равен 600H?
Ответ(ы):
Гость:
F/g=m 600 Н/ 10м/с= 60кг
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