Выпишите В левый столбик слова с нулевым окончанием в правый остальные обозначьт?? окончания слова подчеркните орфограммы
Русский язык
Выпишите В левый столбик слова с нулевым окончанием в правый остальные обозначьт?? окончания слова подчеркните орфограммы
Ответ(ы):
Гость:
1.С нулевым окончанием: Космонавт,мечтатель,телеграф,телевизор,салют, планёр,космос, метеор, подъем, пел. 2.С окончанием: Брошюра, погоня,комета,съемка, запевали.
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