Выпишите В левый столбик слова с нулевым окончанием в правый остальные обозначьт?? окончания слова подчеркните орфограммы

Русский язык

Выпишите В левый столбик слова с нулевым окончанием в правый остальные обозначьт?? окончания слова подчеркните орфограммы

Автор: Гость