Меню 1 дня с обяснениями

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Меню 1 дня с обяснениями
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. суп с рыбой ( потому что нам привезли в школу рыбу а не мясо ) 2. гречка с рыбной котлетой ( потому что рыба полезная и с гречкой она лудше сочитается ) 3. компот из вишни ( компот полезнее чем всякие соки ) 4. яблоко ( яблоки очень полезны!) надеюсь сделала так ( сама не знаю ) первый раз попадаюсь на такое задание !
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