Меню 1 дня с обяснениями

Гость: Гость:

1. суп с рыбой ( потому что нам привезли в школу рыбу а не мясо ) 2. гречка с рыбной котлетой ( потому что рыба полезная и с гречкой она лудше сочитается ) 3. компот из вишни ( компот полезнее чем всякие соки ) 4. яблоко ( яблоки очень полезны!) надеюсь сделала так ( сама не знаю ) первый раз попадаюсь на такое задание !