что называют проверяемые слова?

Русский язык
что называют проверяемые слова?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверяемые слова - это слова которые можно проверить ожнокоренным. А проверочных слова - это слова, которые проверяют.
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