Известно,что х+y=50 Найдите сумму (-x)+(-y)

Математика
Известно,что х+y=50 Найдите сумму (-x)+(-y)
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