Внешний угол треугольника равен 110 градусам а внутренние угла не смежные с ним относятся как 5:6.найдите сумму наибольшего и наименьшего углов данного треугольника

Геометрия

Внешний угол треугольника равен 110 градусам а внутренние угла не смежные с ним относятся как 5:6.найдите сумму наибольшего и наименьшего углов данного треугольника

Автор: Гость