Внешний угол треугольника равен 110 градусам а внутренние угла не смежные с ним относятся как 5:6.найдите сумму наибольшего и наименьшего углов данного треугольника
Геометрия
Внешний угол треугольника равен 110 градусам а внутренние угла не смежные с ним относятся как 5:6.найдите сумму наибольшего и наименьшего углов данного треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-коэффицент пропорциональности, тогда первый угол=5х, второй=6х По свойству внешнего угла треугольника: 5х+6х=110; х=10 углы треугольника= 50 градусов, 60 градусов, 70 градусов(свойство внутренних углов треугольника) 50+70=120 градусов Ответ: 120.
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