Известно, что шахматная доска имеет размерность 8х8 и состоит из клеток 2х цветов, например, черного и белого (см. рисунок). Каждая клетка имеет координату, состоящую из буквы и цифры. Горизонтальное расположение клетки определ...

Информатика
Известно, что шахматная доска имеет размерность 8х8 и состоит из клеток 2х цветов, например, черного и белого (см. рисунок). Каждая клетка имеет координату, состоящую из буквы и цифры. Горизонтальное расположение клетки определяется буквой от A до H, а вертикальное – цифрой от 1 до 8. Заметим, что клетка с координатой А1 имеет черный цвет. Требуется по заданной координате определить цвет клетки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var s:string; begin   write('Введите координаты клетки ');   readln(s);   if (ord(s[1]) mod 2<>0)and(ord(s[2]) mod 2<>0)then   writeln('Черная') else writeln('Белая');   end. Тест №1 Введите координаты клетки E4 Белая Тест №2 Введите координаты клетки e7 Черная
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