Велосипедист и пешеход двигаются в одном направлении.Расстояние между ними 7.8 ко.??ерез какое время велосипедист догонит пешехода,если скорость велосипедиста 18.5 км/с,а пешехода 5.5.км/с?
Математика
Велосипедист и пешеход двигаются в одном направлении.Расстояние между ними 7.8 ко.??ерез какое время велосипедист догонит пешехода,если скорость велосипедиста 18.5 км/с,а пешехода 5.5.км/с?
Ответ(ы) на вопрос:
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7,8 : ( 18,5 - 5,5 ) = 0,6 ( сек )
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