Велосипедист и пешеход двигаются в одном направлении.Расстояние между ними 7.8 ко.??ерез какое время велосипедист догонит пешехода,если скорость велосипедиста 18.5 км/с,а пешехода 5.5.км/с?

Математика

Велосипедист и пешеход двигаются в одном направлении.Расстояние между ними 7.8 ко.??ерез какое время велосипедист догонит пешехода,если скорость велосипедиста 18.5 км/с,а пешехода 5.5.км/с?

Автор: Гость