Решите пропорцию, пожалуйста, срочно!!!!!!!!!!!! x/122-x=5x/6x
Геометрия
Решите пропорцию, пожалуйста, срочно!!!!!!!!!!!! x/122-x=5x/6x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х×х=5х×(122-х) 6х^2=610х-5х^2 11х^2=610х 11х^2-610х=0 х (11х-610)=0 х=0 х=610/11
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