Составьте список тех с кем вы хотели бы встретиться если бы создавали свои сказку Притчу о том что всего важнее в жизни

Гость: Гость:

1)бедняк-отец-вдовец.у которого 5 детей.он целыми днями работает ,чтобы их прокормить 2)богатый.у которого нет детей и вряд ли будут. 3)женщна ,которую выдали замуж за боатого (чтобы сохранить состояние семи).муж ее не любит и не хочет детей. 4)женщина-которая вышла по любви.мыж ее сильно любит,но они очень бедны .