Составьте список тех с кем вы хотели бы встретиться если бы создавали свои сказку Притчу о том что всего важнее в жизни
Литература
Составьте список тех с кем вы хотели бы встретиться если бы создавали свои сказку Притчу о том что всего важнее в жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)бедняк-отец-вдовец.у которого 5 детей.он целыми днями работает ,чтобы их прокормить 2)богатый.у которого нет детей и вряд ли будут. 3)женщна ,которую выдали замуж за боатого (чтобы сохранить состояние семи).муж ее не любит и не хочет детей. 4)женщина-которая вышла по любви.мыж ее сильно любит,но они очень бедны .
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