Английский экономист Т.Мальтус считал, что бедность это результат чрезмерного ро??та населения. Помогая бедным, государство поощряет рост населения и увичивает бедность. Надо отменит государственную помощь, а заботу о бедных до...
Обществознание
Английский экономист Т.Мальтус считал, что бедность это результат чрезмерного ро??та населения. Помогая бедным, государство поощряет рост населения и увичивает бедность. Надо отменит государственную помощь, а заботу о бедных доверить только частной благотворительности. СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ЭТОЙ ТЕОРЕЙ? ОБАСНУЙТЕ СВОЕ МНЕНИЕ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно, нет. Бедность это не результат чрезмерного роста населения, а результат неисправности государства или государственной казны. Государство, которое заботиться о своих жителях и поддерживает их, впоследствии добъется больших успехов. Если же отменить государственную помощь, то в стране начнется разруха, голод и еще большая нищета, т. к. заботиться о людях будет некому.
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