Английский экономист Т.Мальтус считал, что бедность это результат чрезмерного ро??та населения. Помогая бедным, государство поощряет рост населения и увичивает бедность. Надо отменит государственную помощь, а заботу о бедных до...

Обществознание
Английский экономист Т.Мальтус считал, что бедность это результат чрезмерного ро??та населения. Помогая бедным, государство поощряет рост населения и увичивает бедность. Надо отменит государственную помощь, а заботу о бедных доверить только частной благотворительности. СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ЭТОЙ ТЕОРЕЙ? ОБАСНУЙТЕ СВОЕ МНЕНИЕ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно, нет. Бедность это не результат чрезмерного роста населения, а результат неисправности государства или государственной казны. Государство, которое заботиться о своих жителях и поддерживает их, впоследствии добъется больших успехов. Если же отменить государственную помощь, то в стране начнется разруха, голод и еще большая нищета, т. к. заботиться о людях будет некому.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Постройте на координатной плоскости треугольник ABC ,у которого A(-4;1); B(-2;5)C(5;3). Постройте треугольникА1.В1.С1.......Симметричный треугольни...
Ответить
Английский язык
Раскрыть скобки и написать время
Ответить
Математика
7/10+2/15+11/30? пж плиз быстро.
Ответить
Математика
Сколько кубических дециметров в 1м кубическом?
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ!!! 7/25 и 1/5 3 1/2 и 3 1/5 4 7/10 и 2 1/3 5 4/9 и 6
Ответить