Английский экономист Т.Мальтус считал, что бедность это результат чрезмерного ро??та населения. Помогая бедным, государство поощряет рост населения и увичивает бедность. Надо отменит государственную помощь, а заботу о бедных до...

Гость: Гость:

Конечно, нет. Бедность это не результат чрезмерного роста населения, а результат неисправности государства или государственной казны. Государство, которое заботиться о своих жителях и поддерживает их, впоследствии добъется больших успехов. Если же отменить государственную помощь, то в стране начнется разруха, голод и еще большая нищета, т. к. заботиться о людях будет некому.