Звукова модель слів: великий, український, письменник, Іван
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Звукова модель слів: великий, український, письменник, Іван
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[ в е л и к и й ] [ у к р а й i н с ' к и й ] [ п и с ' м е н : и к ] [ i в а н ] не могу гарантировать что 100% правильно, но мы вроде так делали;)
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