Определить тип связи в словосочетаниях 1)Ее книги 2)Согласно приказу 3)Скромный обед 4)Представлял себе 5)Слышен летом 6)Много звуков 7)Не замечал раньше 8)Его раскаты 9)Возникали перед глазами 10)Пример не решен 11)...
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Определить тип связи в словосочетаниях 1)Ее книги 2)Согласно приказу 3)Скромный обед 4)Представлял себе 5)Слышен летом 6)Много звуков 7)Не замечал раньше 8)Его раскаты 9)Возникали перед глазами 10)Пример не решен 11)Нёс через перевалы 12) В карманных водостоках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласование: книги ЧЬИ? её, обед КАКОЙ? скромный,раскаты ЧЬИ? его, в водостоках КАКИХ? карманных Управление: представлял КОМУ? себе, слышен КОГДА? летом, возникали ГДЕ? ПЕРЕД ЧЕМ? перед глазами, нёс через ЧТО? через перевалы Примыкание: звуков СКОЛЬКО? много, не замечал КОГДА? раньше СОГЛАСНО ПРИКАЗУ - это существительное с производным предлогом, а не словосочентание ПРИМЕР НЕ РЕШЁН - ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СЛОВА РАВНОЗНАЧНЫ.
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