Метан-ацитилен-этилен-этиленгликоль-динитрогликоль Осуществить цепочку превра??ений+записать саму цепочку

Химия
Метан-ацитилен-этилен-этиленгликоль-динитрогликоль Осуществить цепочку превра??ений+записать саму цепочку
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